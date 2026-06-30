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Camından sarktığı otomobilden düşen Muhammed öldü, sürücü gözaltında

Camından sarktığı otomobilden düşen Muhammed öldü, sürücü gözaltında

30.06.2026 12:20:00
Güncellenme:
DHA
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Camından sarktığı otomobilden düşen Muhammed öldü, sürücü gözaltında

Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarkıp düştüğü iddia edilen Muhammed Karabaş, (19) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabaş’ın arkadaşı otomobil sürücüsü C.E. (21), gözaltına alındı.
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Olay, önceki gece Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde millet parkına giden 19 yaşındaki Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E., bir süre sonra otomobille evlerine dönmek için yola çıktı.

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İddiaya göre, Muhammed Karabaş, C.E.'nin direksiyonunda olduğu otomobilin camından sarkmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Karabaş, yola düştü.

KURTARILAMADI

Başından yaralanan Karabaş, aynı otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Karabaş, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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(Muhammed Karabaş)

Karabaş’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Karabaş’ın ölüm haberini alıp morg önüne gelen yakınları gözyaşı döktü.

C.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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