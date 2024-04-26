Camiye giderken silahlı saldırıya uğramıştı... İmamın 'katili 'komşusu' çıktı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken öldürülen imama saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İskenderun’un Denizciler Mahallesi’nde, Çamlık Camii’nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için evinden çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak ölmüştü.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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