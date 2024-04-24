İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:03

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:09

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki heyet, 31 Mart yerel seçimlerinden yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Eyüp Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik" ifadelerini kullandı.

KURUM'U DESTEKLEMİŞTİ

Eyüp Aksu, yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katılmıştı. Aksu burada yaptığı konuşmada "Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" demişti.