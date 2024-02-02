'Camiye yardım' diyerek topladı: Cemaat tepki gösterince paralarla kaçtı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cuma namazı sonrası 'camiye yardım' adı altında haksız yere para toplayan kişi, cemaatin müdahalesi sonrası paralarla birlikte kaçtı.
Olay, Tosya Şekerci Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı sonrası bir kişi yardım kutusu açarak cami için yardım toplamaya başladı.
Namazdan sonra camiden çıkan cemaat kutuya para atmaya başladı. Ancak, para toplayan kişinin davranışlarından şüphelenen bir kişi, sorular sormaya başlayınca panikleyen kişi topladığı paralarla camiden uzaklaştı.
Tosya Müftülüğü, durumu polise bildirdi. Cemaatten haksız yere para toplayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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