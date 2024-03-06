Çan 2 Termik Santrali Atık Depolama Sahasını Büyütmek için adım atıyor

Çanakkale’de Odaş Enerji tarafından işletilen ve yurttaşların karşı çıktığı Çan 2 Termik Santralı’nın atık sahası için tarım arazileri seçildi. Onay alması durumunda verimli arazilerde atık depolanacak.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00
Çan 2 Termik Santrali Atık Depolama Sahasını Büyütmek için adım atıyor
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Avrupa’nın kömür yakıtlı termik santrallardan uzaklaşmış olmasına karşın Türkiye’de bu konuda bir yaptırım uygulanmıyor. 

Bu santralların çevreye, suya verdiği zararların yanı sıra insan sağlığına da etkileri ise oldukça yüksek.

Çanakkale, Kahramanmaraş Muğla ve Zonguldak gibi illerde termik santralların çalışmaları devam ediyor. Çanakkale’de bulunan termik santrallarından biri de eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeğeni Bahattin Özal’ın şirketi Odaş Enerji’ye ait. Odaş Enerji tarafından yıllardır Kazdağları’nın eteğindeki Çan’da bulunan Çan 2 Termik Santralı yurttaşların tüm itirazlarına karşın çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirket yaklaşık 400 bin metrekarelik tarım alanını atık sahasına dönüştürmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlığın duyurusuna göre proje için İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) 22 Mart’ta toplanacak. Projeye onay verilmesi durumunda çevredeki tarım arazisinde santraldan kaynaklı kül, cüruf ve alçıtaşı atıkları depolanacak. Bölgede yaşayan yurttaşlar ve yaşam savunucuları ise projenin büyümesini değil, santralın kapatılmasını istiyor. 

HASTALIK ZİRVE YAPTI

Konuya ilişkin Çan Çevre Derneği Başkanı avukat Ümran Aydın, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Termik santralın yıllardır sularını kullandığını belirten Aydın, “Atık sahası Bahadırlı Ovası’ndaki en verimli tarım arazilerine yapılmak isteniyor. İlçemize çok yakında bulunan iki termik santral yüzünden solunum yolu hastalıkları zirve yaptı. Tarım ve hayvancılık da bundan etkileniyor. Bacalarda problem olduğunda çiftçilerin ürünlerinin üzerine kül yağıyor. İlçemizde ve köylerimizde göç yaşanıyor. Biz genişletme istemiyoruz” dedi. Bölgenin susuzlukla boğuştuğunu dile getiren Aydın, “Bölgede bulunan üç fabrikanın kullandığı suyu Çan 2 Termik Santralı kendi başına tüketiyor. Halilağa’da da Cengiz Holding’in bakır ocağı çalışmaları devam ediyor. O da suyu aynı bölgeden alacak. Suyumuz kurumak üzere” diye konuştu.


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