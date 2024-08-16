Can Atalay, Ahmet Şık'a saldırıyı izlerken yayın kesildi

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili Genel Kurul oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık'a yönelik saldırı başlayınca cezaevindeki televizyon yayını kesildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 18:37
Can Atalay, Ahmet Şık'a saldırıyı izlerken yayın kesildi
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Ahmet Şık'a yönelik TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan saldırıyı Can Atalay televizyondan izledi.

Saldırının başlangıcından hemen sonra Silivri'deki cezaevinde televizyon yayını kesildi.

Can Atalay'ın avukatlarından alınan bilgiye göre, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutulan Atalay, vekilliğinin düşürülmesinin değerlendirileceği TBMM Genel Kurul oturumunu TBMM TV'den izledi. Ancak partisinin milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde olduğu sırada, AKP'li İdare Amiri Alpay Özalan tarafından gerçekleştirilen saldırının hemen ardından cezaevi yönetimi televizyon yayınını tamamen kesti.

ŞIK'A SEVGİLERİNİ YOLLADI

Avukatların açıkladığı bilgi notunda cezaevinde televizyon yayınının son olarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kesildiği belirtildi.

Bilgi notunda ayrıca, Can Atalay'ın Ahmet Şık'a sevgilerini yolladığı ifade edildi.


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