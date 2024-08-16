Ayağı kırık durumda olan Özel, Can Atalay oturumuna katılacak

Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:51

Güncelleme: 16.08.2024 - 13:51

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel'in ayağının kırık olduğunu duyurdu. Ankara'ya gelen Özel'in TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün Meclis'te yapılacak oturuma katılacağı bildirildi.



