Ayağı kırık durumda olan Özel, Can Atalay oturumuna katılacak
Ayağı kırık olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin vekilliği düşürülmesi yok hükmünde' kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün Meclis'te yapılacak oturuma katılacak.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel'in ayağının kırık olduğunu duyurdu. Ankara'ya gelen Özel'in TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün Meclis'te yapılacak oturuma katılacağı bildirildi.
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