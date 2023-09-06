Can Atalay için Anayasa Mahkemesi önünde eylem: 54 barodan çağrı!
Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu avukat Can Atalay için, 8 Eylül'de Anayasa Mahkemesi önünde 54 baro tarafından eylem düzenlenecek.
14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen hâlâ tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu avukat Can Atalay için 8 Eylül Cuma günü Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapılacak.
"SEÇMENİN İRADESİ TUTSAK EDİLİYOR"
54 baro tarafından düzenlenecek eylem için yapılan çağrıda, şu ifadelere yer verildi:
“Meslektaşımız Av. Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen halen tutuklu. Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi. Hukukun uygulanması çağrımızı daha güçlü duyurmak için 8 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi önüne bekliyoruz.”
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