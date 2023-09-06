Can Atalay için Anayasa Mahkemesi önünde eylem: 54 barodan çağrı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 12:25

Güncelleme: 06.09.2023 - 12:27

14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen hâlâ tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu avukat Can Atalay için 8 Eylül Cuma günü Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapılacak.

"SEÇMENİN İRADESİ TUTSAK EDİLİYOR"

54 baro tarafından düzenlenecek eylem için yapılan çağrıda, şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız Av. Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen halen tutuklu. Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi. Hukukun uygulanması çağrımızı daha güçlü duyurmak için 8 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi önüne bekliyoruz.”