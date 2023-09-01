Avukatlar Can Atalay için İstanbul Barosu önünde toplandı: Hatay halkı vekilini istiyor

Yayınlanma: 01.09.2023 - 20:05

Güncelleme: 01.09.2023 - 20:05

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, Atalay'ın Milletvekili seçilmesine karşın hâlâ cezaevinde tutulmasına ilişkin İstanbul Barosu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı.

Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı,"Osman Kavala 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana 2131 gündür, Avukat Can Atalay ve gezi tutsakları diğer beş sanık ise 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana 494 gündür ceza hukukunun en temel ilkelerinin çiğnendiği, amacının maddi gerçeğe ulaşmak yerine topluma göz dağı vermek olan bir ''yargılama'' neticesinde özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar. Avukat Can Atalay, 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilerek mazbatasını almıştır ve milletvekili sıfatına rağmen 110 gündür tutukluluk hali devam etmedir" dedi.

Avukat Taşçı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 13 Temmuz 2023 tarihinde 75 bin 643 yurttaşın oyuyla milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki durma ve tahliye talebini Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihadına aykırı şekilde reddetmiştir."

ÇAĞRIDA BULUNDU

Çağrıda bulunan Taşcı, "Hukuk devletinin en önemli ilkelerinden biri olan öngörülebilirlik ilkesi ve tutuklu milletvekilleri hakkında daha önce verdiği kararlar doğrultusunda Anayasa Madde 14 uyarınca içtihadı devam ettirmesi ve ivedi şekilde ihlal kararı vermesidir. Anayasa Mahkemesi'nden bir an önce hukukun ve Anayasa'nın gereğini yerine getirmesini, benzer konulu başvurularla içtihadını yeknesak hale getirmesini ve yargı makamlarının siyasal iktidarın aracı olarak kullanılmasına derhal son verilmesini talep ediyoruz." dedi.

"8 EYLÜL'DE AYM ÖNÜNDEYİZ"

'Hatay halkı vekilinin istiyor' diyen Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları, 8 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'nin önünde olacaklarını açıkladı. Avukatlar, "Biz Anayasa Mahkemesi'ne giderek hukukun uygulanmasını isteyeceğiz" dedi.