Can Atalay'ın anne ve babasından milletvekillerine mektup: 'Milletvekilliği başkaca işleme gerek olmaksızın sürmektedir'

Milletvekilliği düşürülen hükümlü Can Atalay'ın anne Şükran ve babası Mustafa Atalay milletvekillerine hitaben yazdıkları mektupta, "Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay lehinde üç kararı vardır. İlk iki kararı, 'görevine derhal başlatılmalıdır' kararıdır. 'Türk hukukunda verilmesi mümkün olmayan bir kararın okutularak milletvekilliğini düşürme kararı yok hükmündedir' kararı da üçüncü kararıdır. Sayın Milletvekili, Can Atalay yukarıdaki kararlar gereği Anayasamıza göre halen milletvekilidir. Milletvekilliği başkaca bir işleme gerek olmaksızın sürmektedir. Sadece Meclis Başkanlığınca Meclis kütüğüne kaydedilmeyi beklemektedir. Sayın Milletvekili bu durumları dikkatinize sunuyor ve yakın ilgi göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şükran Atalay ve Mustafa Atalay, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ile birlikte oğullarını Silivri'deki Marmara Cezaevindeki ziyaretleri öncesinde, TBMM'de görev yapan tüm milletvekillerine yönelik kaleme aldığı mektubu okudu.

"BİZ VATANSEVER BİR EVLAT YETİŞTİRDİK, BÜTÜN SUÇU BU"

Şükran Atalay mektubu okumadan önce yaptığı açıklamada, bir anne olarak bu kürsüde bulunmak istemediğini belirterek, "Buna hiç gerek yok, bu kürsüler Can'ın olması gereken yerler. O halkın iradesiyle hem de Hatay gibi bir ilin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir. Yeri TBMM'dir" dedi.

Atalay, TBMM'ye ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaparak "Lütfen Anayasa'ya, yasalara sahip çıksınlar. Can Atalay Meclis'e dönsün. Biz vatansever bir evlat yetiştirdik, bütün suçu bu" diye konuştu.

Mektupta ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu mektubu oğlumuz seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu aynı dönemde seçilmiş siz milletvekillerine hatırlatmak için yazıyoruz. Can Atalay 2023 seçimlerinde Hatay’dan yurttaşların oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir ve sizlerle birlikte yasama faaliyetine katılması gerekirken halen hapiste tutulmaktadır. TBMM 28. Dönemin üçüncü yılına yine seçilmiş bir milletvekili hapiste olarak girmektedir.

"MECLİS KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYİ BEKLEMEKTEDİR"

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay lehinde üç kararı vardır. İlk iki kararı, 'görevine derhal başlatılmalıdır' kararıdır. 'Türk hukukunda verilmesi mümkün olmayan bir kararın okutularak milletvekilliğini düşürme kararı yok hükmündedir' kararı da üçüncü kararıdır. Sayın Milletvekili; Can Atalay yukarıdaki kararlar gereği Anayasamıza göre halen milletvekilidir. Milletvekilliği başkaca bir işleme gerek olmaksızın sürmektedir. Sadece Meclis Başkanlığınca Meclis kütüğüne kaydedilmeyi beklemektedir. Gezi Davası üzerine Anayasa Mahkemesinin ilk ihlal kararını verdiğine ve bugünlerde davanın esasına ilişkin gelişmelerin de beklendiğine de önemle dikkatinizi çekmek isteriz.

Sayın Milletvekili; bu durumları dikkatinize sunuyor ve yakın ilgi göstermenizi rica ediyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin üç kez 'göreve başlatın' dediği bir durumda, halen Meclis kütüğüne kaydının yapılmaması Anayasa’ya, yasalara, TBMM’nin oluşumuna ve saygınlığına, Hatay halkının iradesine aykırı bir durum oluşturmaktadır. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Meclis kütüğüne kaydının yapılması mağduriyetlerin giderilmesinin ilk adımı olacaktır. Duruma dikkat göstereceğinize, Meclis Başkanlığı nezdinde hatırlatıcı ve uyarıcı olacağınıza inanıyoruz. Yeni dönemde size ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iyi çalışmalar dileriz."