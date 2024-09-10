Can Atalay'dan 'Narin' mesajı: 'Okula gideceği gün toprağın altına gömüldü'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 16:23

Güncelleme: 10.09.2024 - 16:23

Diyarbakır bağlar'da kaybının 19. gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapanmış halde bulundu.

Narin'in öldürülmesiyle ilgili aile üyeleri gözaltına alındı. Siyasi ve ünlü isimlerden Narin'i acımasızca katledenlere tepki yağdı.

CAN ATALAY'DAN 'NARİN' MESAJI

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen, TİP'ten Hatay Milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Can Atalay da, katledilen Narin için bir mesaj paylaştı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Atalay, X hesabından yapılan paylaşımda, "Narin okula gideceği gün toprağın altına gömüldü. Narin’in katillerini, cinayeti destekleyenleri, koruyanları mahkeme önüne eksiksiz çıkartmak kamunun en başta gelen görevidir. Bu görevini en kısa sürede ve eksiksiz yerine getirmesini yurttaşlar olarak talep ediyoruz" dedi.

Atalay'ın mesajı şu şekilde:

"Narin’in ölümüyle ülkemiz derin bir üzüntüye boğuldu. Bir yanda yurttaşlarımızın en içten üzüntüleri, diğer yandan çocukların, kadınların şiddetten korunmamasına, katledilmelerine karşı derin bir kızgınlık ve öfkeleri…

Narin’in kaybolduğu andan itibaren toplumumuzun bu kadar yüksek bir hassasiyet göstermesi çok kıymetlidir. Narin’in katledilmesi nedeniyle ülkemizin vicdan sahibi başta kadınlar olmak üzere tüm yurttaşların başı sağ olsun.

Kadınların, çocukların katledilmesine karşı en büyük barikat, iyi niyet açıklamalarından öte var olan yasaların uygulanması ve yeni koruyucu yasalar için mücadele eden kadınlardır. Kadın cinayetlerine karşı mücadele veren kadınların yolu açık olsun.

Narin okula gideceği gün toprağın altına gömüldü. Narin’in katillerini, cinayeti destekleyenleri, koruyanları mahkeme önüne eksiksiz çıkartmak kamunun en başta gelen görevidir. Bu görevini en kısa sürede ve eksiksiz yerine getirmesini yurttaşlar olarak talep ediyoruz.

Yine kamuyu, kadın cinayetlerine karşı ses yükseltenlerin, katliam yasasına karşı ses çıkartanların önlemler önerenlerin seslerine kulak vermeye ve gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Cinayetlerin faillerini bulmak ve cezalandırmak önemlidir, ancak daha önemlisi ülkemizin önceliği yeni cinayetlere engel olmak, çocukları ve kadınları yaşatmaktır.

Narin’in anısına sevgiyle ve saygıyla…"

Şerafettin Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, A47