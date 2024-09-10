Canlı yayında 'pes' dedirten anlar: Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Narin için 'çığlık' attı
Diyarbakır'da kaybının 19. gününde dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında sunucular ise Narin için 'çığlık' attı. İzleyenleri şaşkına çeviren olay kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
Diyarbakır bağlar'da kaybının 19. gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapanmış halde bulundu.
Narin'in öldürülmesiyle ilgili aile üyeleri gözaltına alındı. Siyasi ve ünlü isimlerden Narin'i acımasızca katledenlere tepki yağdı.
CANLI YAYINDA 'ÇIĞLIK' ATTILAR
Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Narin ile ilgili yaşanan olay, izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.
Sunuculardan Hande Sarıoğlu, ''Narin için çığlık atıyoruz'' dedi ve devamında yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi.
Sunucular Narin için çığlık attı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
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