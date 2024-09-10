Canlı yayında Narin için 'çığlık' atmışlardı... Hande Sarıoğlu'ndan bir garip savunma: 'Kız çocuklarımızın çığlığı olalım dedik'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 14:41

Güncelleme: 10.09.2024 - 14:41

Diyarbakır Bağlar'da kaybının 19. gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapanmış halde bulundu.

Narin'in öldürülmesiyle ilgili aile üyeleri gözaltına alındı. Siyasi ve ünlü isimlerden Narin'i acımasızca katledenlere tepki yağdı.

CANLI YAYINDA 'ÇIĞLIK' ATTILAR

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Narin ile ilgili yaşanan olay ise izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Sunuculardan Hande Sarıoğlu, ''Narin için çığlık atıyoruz'' dedi ve devamında yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi.

Sunucular Narin için çığlık attı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

HANDE SARIOĞLU'NDAN BİR GARİP SAVUNMA

Tepkilerin artmasının ardından, sunuculardan Hande Sarıoğlu, bugünkü canlı yayında yaşananlara dair bir açıklama yaptı.

'Kız çocuklarımızın çığlığı olmak istedikleri' için çığlık attıklarını söyleyen Sarıoğlu, bunun çok güzel bir farkındalık olduğunu öne sürdü.

Hande Sarıoğlu'nun canlı yayındaki ifadeleri şu şekilde:

"Dünkü yayınımızda Narin'i konuşurken bir yere dikkat etmek istedik, küçük kız çocuklarımızın çığlığı olalım dedik. Ve o esnada bir çığlık attık ekip arkadaşlarımızla birlikte. Aslında sesimizi duyurmuşuz. Şu an gündemde... Epey, bütün gazeteciler, sosyal medya hesapları bu çığlığımızı konu almışlar, konuşuyorlar, konuşturuyorlar. Ekmeğinizi verdik mi size? Buyrun konuşabilirsiniz. Bu çok güzel bir farkındalık. Hani şu vardır ya, bir yere dikkat çekmek istersin ama ona dikkat çekmek için önce saçma sapan bir şeyle giriş yapıp 'Evet, sayın seyirciler sizin dikkatinizi çekebildikse, asıl konumuza gelelim' diye devam ederiz... Aslında biz böyle bir farkındalık yapmak istedik. Bizim burada yaptığımız bu çığlık, size 'Bunlar ne yapıyor?' diye sorgulatabilir. Ama bakın gündem bu, bunu konuşuyorsunuz. Çünkü orada sadece sizin kız çocuğunuza sahip çıktığınız bir durum söz konusu değil, oradaki coğrafyada bazı durumlar, bazı aşağılık durumlar yaşanıyor. Ve artık buna gerçekten bir 'dur' dememiz gerekiyor ki, bir daha başka Narin'ler de 8 yaşında böyle toprağa verilmesin."