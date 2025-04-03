Can Atalay’ın adaşı cezaevinde ‘21’ oldu
Boğaziçi öğrencisi Can Atalay 21. yaşına cezaevinde girdi: 'Mücadelenin normalleşmesine izin vermeyin!'
Gözaltına alıp tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Can Atalay, önceki gün 21. yaşına Metris Cezaevi’nde girdi. Atalay, 28 Mart’ta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 316 gençten biri. Öğrenciler, akademisyenler ve mezunlardan oluşan üniversite topluluğu Can Atalay’ın suçsuz yere tutsak edildiğini ve yalnız olmadığını göstermek için dayanışma çağrısı yaparak Metris Cezaevi’ne yüzlerce mektup gönderdi.
Tutuklandıktan sonra bir açık mektup kaleme alan Can Atalay, şu ifadelere yer verdi: “Burada da dayanışmamızı sürdürüyoruz, gerçekten çok fazla kişiyiz. Ne kadar kantin ihtiyacımızı gidermemekte ısrar etse de müdüre biz tekrar tekrar iletmeye çalışıyoruz. Lütfen siz de kantin talebimiz için ses vermeye, en temel ihtiyaçlarımızı gündeme getirmeyen Metris müdürüne tepki vermeye davet ediyoruz. Tüm üniversitelerde her bir tutsak eve döneceği ana kadar devam etmeliyiz. Mücadelenin normalleştirilmesine izin vermeyin!”
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