Can Atalay’ın avukatlığını yaptığı aileler Yargıtay kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili, avukat Can Atalay’ın Gezi Davası’nda aldığı hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması tepkilere neden oldu.

Atalay kamuoyunda dikkat çeken Çorlu tren katliamı davası, Aladağ yurt yangını davası, Manisa Soma maden katliamı davası ve Hendek havai fişek patlaması davasının avukatlığını yapmıştı. Söz konusu katliamlarda yaşamını yitirenlerin aileleri, avukatları Atalay’ın cezasının onanma kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

KARAR SİYASİ

Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan katliamın ardından oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, Yargıtay kararının siyasi olduğunu ifade etti. Çolak, “301 madenci ailesi adına söylüyorum, biz bu kararı kabul etmiyoruz. Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı başta olmak üzere birçok avukat arkadaşımız hiçbir beklenti olmadan bize avukatlık yaptı. Bu insanların yeri cezaevi değil bu insanların yeri halkın, ezilmişlerin, hakkı yenmiş insanların yanıdır” dedi.

ADALETE İNANCIMIZ BİTTİ

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, “Bizim davamızda üst yetkililer hakkında takipsizlik kararı verilirken avukatımız Can Atalay’ın cezasını onadılar. Adalet ihtiyacı olan insanların yanında olmuş Atalay için verilen bu karar adalet açısından umutsuzluk örneğidir. Adalete olan inancımızı yitirdik” diye konuştu.

BİZE CESARET VERDİ

Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen ve yedi işçinin yaşamını yitirdiği patlamada ağabeyi Halis Yılmaz’ı kaybeden Mervenur Yılmaz ise cezanın sadece Atalay’a değil, Atalay’ın müdahil olduğu davaların mağdurlarına da verildiğini söyledi. Yılmaz, “Bu kararı mağdurları yalnızlaştırma politikası olarak değerlendiriyoruz. Atalay davamızı sahiplendi, elimizden tutup mücadele cesareti verdi. Atalay’ın cezalandırılmasından sonra da birçok mağdur çekinmeye başladı. ‘Onun başına bunlar geliyorsa bize ne olmaz’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Adana Aladağ’da 2016’da, Süleymancılar olarak bilinen cemaate ait bir öğrenci yurdunda yangın çıkmış, bu olayda 10’u öğrenci 12 kişi yaşamını yitirmişti.

KIŞIN KÖYÜMÜZE YÜRÜYEREK GELDİ

Yangında yaşamını yitiren Sevimli Köylü’nün babası Ali Köylü, “Ceza almasına gönlümüz el vermiyor. Biz kendi çocuklarımızı kaybettik, canımız yandı. Ama Atalay bize ışık oldu. Köyümüzün yolları kışın kapanıyor, Atalay bize yardımcı olabilmek için karlı günlerde buraya yürüyerek geldi. Karar siyasi” dedi.

