Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Bülent Öz görevden neden uzaklaştırıldı?

14 Haziran 2022 Salı, 17:46

Bülent Öz, 1972 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğdu. Bülent Öz'ün babası gazeteci Hasan Öz, annesi şair Nurduran Öz'dür. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'inden meuzn olan Öz, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde aldı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Öz, Partisinin 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı, 2015 Türkiye genel seçimleri'inde 2. Sıra adayı olarak katıldığı seçimde Çanakkale Milletvekili olarak seçildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yaptı. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.

Bülent Öz evli ve 2 çocuk babasıdır.

BÜLENT ÖZ GÖREVDEN NEDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Çan Belediyesi'nin ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire alındığı belirlendi.

Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit edildi.

Mülkiye Teftiş Kurulu ise tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için Öz'ün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı Öz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.



