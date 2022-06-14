Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Bülent Öz görevden neden uzaklaştırıldı?
İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ü görevden uzaklaştırdı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? Bülent Öz görevden neden uzaklaştırıldı?
Bülent Öz, 1972 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğdu. Bülent Öz'ün babası gazeteci Hasan Öz, annesi şair Nurduran Öz'dür. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'inden meuzn olan Öz, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde aldı.
Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Öz, Partisinin 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı, 2015 Türkiye genel seçimleri'inde 2. Sıra adayı olarak katıldığı seçimde Çanakkale Milletvekili olarak seçildi.
TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yaptı. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.
Bülent Öz evli ve 2 çocuk babasıdır.
BÜLENT ÖZ GÖREVDEN NEDEN UZAKLAŞTIRILDI?
Çan Belediyesi'nin ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire alındığı belirlendi.
Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit edildi.
Mülkiye Teftiş Kurulu ise tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için Öz'ün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Bunun üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı Öz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.
Video Haberler
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti