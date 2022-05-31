CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltına alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.
Çanakkale Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah operasyon düzenledi.
Operasyonda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.
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