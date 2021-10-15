Can dostlara 'beş yıldızlı' hizmet

15 Ekim 2021 Cuma, 07:05

2 bin 861 metrekare kapalı alanı, 8 bin 761 metrekare de doğal yaşam alanı bulunan barınak sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra, ücretsiz tedavi ve bakımları da yapılıyor. “Sevgi sizden, dostluk bizden” sloganıyla kapılarını açan merkeze günde ortalama 35 ile 40 sahipsiz hayvan tedavi ya da kısırlaştırma amacıyla getiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyon 715 bin lira yatırımla hayata geçirdiği bakımevinde bugüne kadar kısırlaştırılan hayvan sayısı 14 bin 551’e ulaştı.

PROFESYONEL BAKIM

Muğla’nın yanı sıra çevre illerden 16 sokak hayvanının tedavi amacıyla getirildiği bakımevi, bünyesindeki uzman kadrosu ile aynı zamanda ihtiyaç halinde sinir ve kemik hastalıkları ile ilgili tedavi hizmeti veriyor. 4 veteriner hekim ve 11 uzman hayvan bakıcısının görev yaptığı tesis içerisinde 160 hayvan besleme odağı da yer alıyor. Yılda yaklaşık 4 bin 600 kişinin ziyaret ettiği bakımevi açıldığı günden bu yana 2 bin 390 hayvanı sahiplendirerek sokak hayvanlarını korumayı başardı. Halen tedavisi devam eden 237 köpek ile 110 kedinin de önümüzdeki süreçte sahiplendirilmesi için çalışma yürütülecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Tesiste tıbbi ve cerrahi müdahaleler yapılıp hayvanlarımızın sağlığına kavuşmaları sağlanıyor. Ekibimiz de alanında oldukça uzman kişilerden oluşuyor ve ülkemizin farklı birçok şehrinden tedavi için hayvanlarımız barınağa getiriliyor. Biz can dostlarımızın barınakta en iyi şekilde ağırlanıp gereken tedavilerin yapılması ve doğal yaşama sorunsuz olarak geri bırakılması için çalışıyoruz. Sevgi ve hoşgörü kenti olan Muğla’mızda sadece insanlara karşı değil tüm canlılara karşı bu tutumun olması inancındayız. Bu nedenle biz de üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hizmete sunduğumuz projeler ile şehrimizi paylaştığımız tüm paydaşların huzuru, mutluluğu ve konforunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.