Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:20

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:20

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, hayvan barınağını ziyaret etti. Çalışmaları yetkililerden dinleyen Beşikçioğlu, “Can dostlarımıza sözümüz var diyerek çıktığımız bu yolda, verdiğimiz sözlerin arkasında duracağımızı ve hayvanlarımızın haklarını her daim koruyacağımızı taahhüt ediyorum. Bizler Etimesgut Belediyesi olarak hayvanların yaşam koşullarını iyileştirme noktasında oldukça duyarlıyız. Haklarını koruma noktasında asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Barınağın haftanın üç günü ziyarete açık olduğunu belirten Beşikçioğlu, “Sizlerden her fırsatta onları ziyaret etmenizi talep ediyorum. Çünkü bu ziyaret hem onlara hem de sizlere iyi gelecektir. Tek beklentileri sevilmek olan bu canlılarımızın yaşam koşullarını yerinde görmek ve onlara ihtiyaçları konusunda destek olmak emin olun hepimize iyi gelecektir” ifadelerini kullandı.

‘300 KAPASİTELİ YENİ BARINAK AÇILACAK’

Barınak ziyaretinin ardından Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Ender Yarsan’ı ziyaret eden Beşikçioğlu, “Sevgili hocamız Sn. Ender Bey ile yapmış olduğum istişare sonrasında can dostlarımızın yaşamlarını nasıl daha fazla iyileştirebileceğimiz hakkında konuştuk. Yakında 300 kapasiteli yeni bir barınak oluşturma aşamasında çalışmalarımız sürerken kendisinden edindiğim önemli bilgiler ışığında harekete geçeceğiz” diye konuştu.