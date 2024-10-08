Can güvenliği için çağrıda bulunmuştu: O şahıs gözaltına alındı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:42

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:42

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi Songül Özker (32), Samsun Adliyesi’ne giderek can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yardım isteyen Songül Özker, "Kardeşim Yeter Özker (31), 14 Ağustos’ta evlenmek için düğün tarihi belirledikleri nişanlısı K.B.’den (38) kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldı. Kardeşim daha sonra tehditlerden dolayı Samsun’u terk etti. K.B. ayrılmalarından bizi sorumlu tuttu. Bizi sürekli tehdit etti. Kardeşim Kurtuluş’u araçla kaçırıp silah kabzası ile kafasından yaraladı. Kardeşim araçtan atlayarak canını kurtardı. Şahıs daha önce ifadesi alınıp serbest bırakıldı. 3 aydır evden çıkamıyoruz. Son olarak da gece park halindeki aracıma zarar verdi. Tutuklanması için ölmemiz mi lazım" şeklinde tepkisini dile getirmişti.

Kadının açıklaması üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından K.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.