Ozan Güven'in 'kadına şiddet' davası: 'Yaralanma hafif nitelikte değil'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:15

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:18

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a 13 Haziran 2020’de şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında ’hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 3 yıl 9 aydan 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ozan Güven’in yargılanmasına devam edildi.

Deniz Bulutsuz da, Ozan Güven’in şikayeti üzerine ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

"ŞİDDET SONRASI ANKSİYETE BOZUKLUĞU BAŞLADI"

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun dosyaya geldiği belirtildi. Rapora göre Deniz Bulutsuz’un maruz kaldığı iddia edilen şiddet olayının ardından kendisinde ’anksiyete bozukluğu’ geliştiği ve yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı kaydedildi. Raporda ayrıca söz konusu yaralanmada, kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı da belirtildi.

"İDDİANAMEDEKİ SUÇ TEYİT EDİLDİ"

Deniz Bulutsuz'un avukatları, ATK raporunun, iddianamede belirtilen 'kasten yaralama' suçunun işlendiğini teyit ettiğini belirterek, dosyanın, mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesini talep etti.

"MÜTALAA İÇİN ERKEN"

Ozan Güven'in avukatı Gökçe Kılıç Gülseren ise dosyaya gelen ilk ATK raporunda toplama-çıkarma hatası yapıldığını söylediklerini ve buna itiraz ettiklerini kaydederek, yeni raporda 'anksiyete bozukluğu' tespitinin yapıldığını, bunun da basit tıbbi müdahale ile düzelebileceğini söyledi. Avukat Gülseren, ek beyanda bulunacaklarını belirterek süre talep etti ve dosyanın bu aşamada savcıya gönderilmesinin erken olduğunu ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı, raporun 3 gün önce mahkemeye geldiğini ve henüz taraflara tebliğ edilmediğini kaydederek, Ozan Güven'in avukatının talebinin kabul edilmesini istedi. Mahkeme, ara kararında rapora karşı beyanlarını hazırlamaları için Ozan Güven'in avukatına süre vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.