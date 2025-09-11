Can Holding’e operasyon... Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mesut Yar canlı yayında öğrendi

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiaları yer aldı. Ayrıca Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil toplam 121 şirkete el konuldu.

MESUT YAR HABERİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Operasyon haberinin gündeme düştüğü sırada Habertürk TV’de canlı yayında olan Mesut Yar, gelişmeyi kendisine yöneltilen sorular aracılığıyla öğrendi. Yar, yaklaşık bir saat sonra canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.

“SİZDEN GELEN SORULARLA ÖĞRENDİM”

Mesut Yar, operasyon haberini şu sözlerle duyurdu:

“Sizden gelen soruları yanıtsız bırakmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Sabahtan beri bana sorulan bir şey var. Altyazıda da yayınlamaya başladık. TMSF, Can Holding’e bağlı şirketlere el koydu ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da paylaşacağım.”