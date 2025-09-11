Cumhuriyet Gazetesi Logo
Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, nereli? Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, nereli? Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

11.09.2025 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, nereli? Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

Can Holding'e operasyon düzenlendi. Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu ve holdinge kayyum atanmasına karar verildi. Can Holding yöneticileri hakkında ise gözaltı kararı verildi. Peki, Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, nereli? Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere, bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF'ye devredildiği aktarıldı. Peki, Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, nereli? Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

MEHMET ŞAKİR CAN KİMDİR?

Mehmet Şakir Can, Can Holding'in yöneticisi isimlerinden biridir. Can Holding, Zamanhan Can tarafından 1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketinin kurulmasıyla açıldı. Şuanki Can Holding sahibi ise Kemal Can'dır ve yöneticilerinden birisi de Mehmet Şakir Can'dır. 

Fakat Mehmet Şakir Can hakkında doğruluğu kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.

CAN HOLDİNG'E NEDEN EL KONULDU, YÖNETİCİLER NEDEN GÖZALTINDA?

Can Holding'e ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçları yöneltildi. Can Holding bünyesinde el konulan şirketler arasında Show TV, Habertürk, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri gibi şirketler yer alıyor. 

İlgili Konular: #Habertürk #Show TV