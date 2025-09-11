Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere, bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF'ye devredildiği aktarıldı. Peki, Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, nereli? Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

MEHMET ŞAKİR CAN KİMDİR?

Mehmet Şakir Can, Can Holding'in yöneticisi isimlerinden biridir. Can Holding, Zamanhan Can tarafından 1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketinin kurulmasıyla açıldı. Şuanki Can Holding sahibi ise Kemal Can'dır ve yöneticilerinden birisi de Mehmet Şakir Can'dır.

Fakat Mehmet Şakir Can hakkında doğruluğu kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.

CAN HOLDİNG'E NEDEN EL KONULDU, YÖNETİCİLER NEDEN GÖZALTINDA?

Can Holding'e ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçları yöneltildi. Can Holding bünyesinde el konulan şirketler arasında Show TV, Habertürk, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri gibi şirketler yer alıyor.