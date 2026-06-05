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Can Polat cinayeti: Soruşturma İstanbul’a devredildi

Can Polat cinayeti: Soruşturma İstanbul’a devredildi

5.06.2026 13:36:00
Güncellenme:
DHA
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Can Polat cinayeti: Soruşturma İstanbul’a devredildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde işlenen Can Polat cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi Serhat Altun ve beraberindeki bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.
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Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat'ın Çeşme'de öldürülmesiyle ilgili emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltında bulunan cinayet şüphelisi Serhat Altun ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne götürüldü. Hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan, cinayetle ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada önemli bir yetki değişikliği yaşandı. Olayın ana ayağının ve bağlantılarının İstanbul’da bulunması nedeniyle, Çeşme’de başlatılan soruşturmanın bundan sonraki aşamalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenildi.

Dosya İstanbul’a gönderilirken, şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

İlgili Konular: #Dilan Polat #Can Polat

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