Dilan Polat darp izlerini paylaşıp sildi: Engin Polat'a 'Boşanacaksın oğlum benden' diye seslendi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları kapsamında tutuklanan, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, magazin gündemini sarsmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını açıklayan ancak kısa süre sonra barışarak çocuklarıyla tatile çıkan çiftin mutluluğu çok kısa sürdü. Tatilde çıkan büyük kavganın ardından Dilan Polat, sosyal medyada şiddet gördüğünü iddia ettiği görseller paylaştı.

TATİL KRİZLE BİTTİ: İSTANBUL'A DÖNME KARARI ALDI

Edinilen bilgilere göre, Polat çiftinin tatili dün akşam saatlerinde büyük bir tartışmayla gölgelendi. Yaşanan gerilimin ardından İstanbul’a geri dönme kararı alan Dilan Polat, krizin arkasında Engin Polat’ın amcasının oğlunun olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya hesabından art arda açıklamalar yapan Polat, "Engin Polat ile tüm aile bağlarım bitmiştir. Kendisine mutluluklar dilerim" diyerek evliliği kesin olarak bitireceğini ilan etti.

"DUA EDİN VİCDANA GELİP SUSAYIM"

Yaşadığı sürece dair şok suçlamalarda bulunan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok şeylere sustum, ses etmedim çok şeylere. İzleyin siz beni yarın! Dua edin vicdana gelip susayım. Boşanacaksın oğlum benden. Seni istemiyorum, defol git hayatımdan hasta. Ben senelerdir daha nelere susuyorum ailem, çocuklarım için. Sen beni nelere tercih ediyorsun. Ne yaptıysan anlatmama son ramak. Adamsan yarın dilekçeyi onaylarsın. Boşanacağız seninle."

İçinde bulunduğu durumu "Sustuklarım beni her gün diri diri mezara koyuyor" sözleriyle özetleyen fenomene ait paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

DARP İZLERİNİ PAYLAŞTI, DAKİKALAR SONRA SİLDİ

Dilan Polat’ın paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise vücudundaki yaralanmalar oldu. Bacağındaki çizik ve darp izlerini gösteren bir videoyu takipçileriyle paylaşan Polat, görüntünün üzerine "Yine düştüm. Evet ben hep düşüyorum" notunu düştü.







Dilan Polat'ın söz konusu görselleri dakikalar sonra profilinden kaldırması dikkat çekti.