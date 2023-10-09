Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 14:42
Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları "TCSG-28" ve "KB-20" tarafından denizde hareketli lastik bot tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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