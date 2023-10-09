Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları "TCSG-28" ve "KB-20" tarafından denizde hareketli lastik bot tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- 'Orta Doğu'yu değiştirecek'
- Artık egzama kabus olmayacak...
- Zekası Einstein ile yarışan 5 burç!
- Hem Canpolat hem Çelik kazandı