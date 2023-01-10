Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarılarak kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 18:44
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen "TCSG-84" ve "KB-4304" botlarının ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.


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