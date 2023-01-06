Kocaeli'de 10 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de yakalanan 10 kaçak göçmen Adana'daki geçici barınma merkezine gönderildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, yakalanan 10 kaçak göçmenin güvenlik güçleri gözetiminde Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezine gönderildiği kaydedildi.
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