Kocaeli'de 10 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'de yakalanan 10 kaçak göçmen Adana'daki geçici barınma merkezine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 06.01.2023 - 23:26
Kocaeli'de 10 kaçak göçmen yakalandı
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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, yakalanan 10 kaçak göçmenin güvenlik güçleri gözetiminde Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezine gönderildiği kaydedildi.


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