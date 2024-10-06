Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Çanakkale açıklarında Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın son verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine açıklarında Ege Denizi'nde bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
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