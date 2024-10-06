Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:33

Güncelleme: 06.10.2024 - 15:33

AFAD'ın son verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine açıklarında Ege Denizi'nde bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.