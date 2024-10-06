Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Çanakkale açıklarında Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:33

AFAD'ın son verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine açıklarında Ege Denizi'nde bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.


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