Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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