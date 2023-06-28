Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 20:51
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, Yemen ve Eritre uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.


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