Çanakkale açıklarında 79 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 15.10.2024 - 11:40

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerinin destekleriyle Kabatepe mevkii açıklarında "Argos" isimli yelkenli tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 79 kaçak göçmen ile bu kişilerin yurtdışına kaçışlarını organize eden Moldova uyruklu S.G. (20) ve G.G. (20) yakalanarak kıyıya getirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.