Çanakkale açıklarında 79 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerinin destekleriyle Kabatepe mevkii açıklarında "Argos" isimli yelkenli tekneye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 79 kaçak göçmen ile bu kişilerin yurtdışına kaçışlarını organize eden Moldova uyruklu S.G. (20) ve G.G. (20) yakalanarak kıyıya getirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçak göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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