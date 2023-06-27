Çanakkale açıklarında rotası İtalya olan teknede 48 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:14

Güncelleme: 27.06.2023 - 18:53

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ‘TCSG-66’ Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-913’ ve ‘TCSG-23’ sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan hareket halindeki yelkenli tekne içinde 48 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.