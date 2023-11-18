Çanakkale Ayvacık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 19:19
Çanakkale Ayvacık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "TCSG-6" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

Durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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