Çanakkale Bayramiç'te orman yangını çıktı

01 Nisan 2022 Cuma, 16:54

Bayramiç'in Toluklar köyü yakınlarında, saat 15.00 sıralarında, tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, lodosun da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için müdahale sürüyor.











