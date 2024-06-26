Çanakkale Belediyesi’nden yayalaştırma projesi
Çanakkale Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi Çarşı Bölgesi’nde yayalaştırma projesini hayata geçirdiğini duyurdu.
Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada proje kapsamında, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Eski Balıkhane Sokak, Fetvane Sokak (Kemalyeri Sokak ile Hapishane Sokak arası), Eski Mahkeme Sokak ve Küçük Hamam Sokak, 1 Temmuz 2024 Pazartesi tarihinden itibaren sürekli olarak 09.00-11.00 saatleri dışında kalan zaman diliminde araç trafiğine kapalı olacak.
Duyurulan projenin ana hedefleri doğrultusunda; 1995 yılından bu yana yürürlükte olan Çanakkale Kentsel Sit Alanı Projesi içinde belirlenmiş güvenli yaya alanlarının oluşturulması ile Çarşı Bölgesinin ekonomik canlılığının artırılması hedeflerine uygun olarak alınan İl Trafik Komisyon Kararları kapsamında çalışmalar yürütülecek.
Araç trafiğinin azaltılması ile alışveriş ve sosyal ihtiyaçlar için trafiğe kapalı, güvenli alanlar oluşturulacak.
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