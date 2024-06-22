Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

AA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:40
Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı
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Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

YENİDEN AÇILDI

Tanker arızası nedeniyle bir süre kuzey-güney yönünde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.

Gemi, römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.


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