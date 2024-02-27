Çanakkale Biga'daki 4.6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?
Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 16.09’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklarken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem uzmanı Ahmet Ercan, kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.09’da kaydedilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.
Deprem Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yerlikaya, “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada da saha tarama çalışmasının devam ettiği belirtilerek, “Olumsuz bir durum bulunmamaktadır” denildi.
AHMET ERCAN: SIKINTI YOK
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'deki deprem hakkında açıklamada bulundu.
Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Biga-Çan kırığı KAK’ın Erdek’den doğru gelen Edincik kırığının, Edremit Körfezine sarkan koludur. Bu kolun deprem üretebilirliği M6-6,2 arasındadır. Bugün 7 km derinde Biga’da olan M4,5 yıkıcı değildir. 1983’de M6,1’lik depremi VIII yıkım gücünde olmuş 3 kişi ölmüştür. Sıkıntı yok."
Biga-Çan kırığı KAK’ın Erdek’den doğru gelen Edincik kırığının, Edremit Körfezine sarkan koludur. Bu kolun deprem üretebilirliği M6-6,2 arasındadır. Bugün 7 km derinde Biga’da olan M4,5 yıkıcı değildir.1983’de M6,1’lik depremi VIII yıkım gücünde olmuş 3 kişi ölmüştür.Sıkıntı yok.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 27, 2024
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