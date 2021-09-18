Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası
Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.
Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini açıkladı
- TRT ekranlarında kriz!
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- İttifak dışında kalan partiler hangi adaya oy verecek?
- Valilik açıkladı: İşte pazar günü kapanacak yollar
- Mafya lideri cinayetinde yeni gelişme
- Gülen hakkında yeni tecavüz kararı
- Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında harekete geçildi