Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

Kocaeli’nden İtalya’ya giden Barbados bayraklı 90 metre boyundaki 'DAY BLUE' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'TÜRKELİ' römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman’a emniyetle demirletildi.