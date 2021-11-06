Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis hakim... Boğaz trafiği, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı.

(DHA)
06 Kasım 2021 Cumartesi, 07:32
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 01.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. 


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