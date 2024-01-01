Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak trafiğe açıldı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:40

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:40

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 02.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale'de etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle kuzey yönlü olarak saat 10.00 itibariyle tekrar açıldı. Öte yandan boğaz trafiğinin güney yönlü olarak ise saat 14.00'te açılması beklendiği bildirildi.