Sinop'ta denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu

Sinop açıklarında Malta bayraklı ticari gemiden denize düşen Ukrayna vatandaşı gemicinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA
01 Ocak 2023 Pazar, 22:06
Sinop'ta denize düşen gemicinin cansız bedeni bulundu
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Ukrayna vatandaşı gemici Terletskyi'nin cansız bedeni, Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açığında bulundu.

Malta bayraklı ticari gemiden sabah saatlerinde denize düşerek kaybolan Yevginii Terletskyi (26) için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Komutanlığa ait helikopterlerin de katıldığı çalışmalar sonucu Ukrayna vatandaşı Terletskyi’nin cansız bedeni, Samsun’un Yakakent ilçesinin 20 mil açığında bulundu.

Terletskyi’nin cesedi, Yakakent Limanı’na getirildi.


Sinop Malta Terletskyi

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