Çanakkale’de bir yangın daha: Müdahale sürüyor!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 14:44
Çanakkale’de bir yangın daha: Müdahale sürüyor!
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Ezine ilçesi Kumburun köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.


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