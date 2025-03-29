Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: Feribot seferleri durduruldu!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:09

Güncelleme: 29.03.2025 - 09:11

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferleri geçici olarak durduruldu.