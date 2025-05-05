Çanakkale Boğazı'nda panik anları: Sürüklenen tekne kurtarıldı!
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda dün Kepez mevki önlerinde bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #çanakkale
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