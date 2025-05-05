Çanakkale Boğazı'nda panik anları: Sürüklenen tekne kurtarıldı!

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda panik anları: Sürüklenen tekne kurtarıldı!
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:45

Çanakkale Boğazı'nda dün Kepez mevki önlerinde bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. 


Etiketler: #Çanakkale Boğazı #çanakkale

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