Çanakkale Boğazı’nda trafik normale döndü
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan gemi güvenli bölgeye demirletildi, boğaz çift yönlü trafiğe açıldı.
Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yapan kuru yük gemisi ’Capt Natura’ Karanlık Liman bölgesine demirletildi. Boğaz çift yönlü trafiğe açıldı.
Romanya’ndan Fransa’ya giden 289 metre boyundaki kuru yük gemisi ’Capt Natura’ Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4’, Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Kuru yük gemisi ‘Capt Nature’, kılavuz kaptan ile römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman bölgesine demirletildi. Boğaz çift yönlü trafiğe açıldı.
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