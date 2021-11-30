Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli

30 Kasım 2021 Salı, 09:18

Bölgede iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde de aksama yaşanıyor.