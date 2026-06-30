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Çanakkale'de acı olay: Otomobil kamyonete çarptı, 6 yaşındaki Eyüp kurtarılamadı

Çanakkale'de acı olay: Otomobil kamyonete çarptı, 6 yaşındaki Eyüp kurtarılamadı

30.06.2026 10:59:00
Güncellenme:
DHA
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Çanakkale'de acı olay: Otomobil kamyonete çarptı, 6 yaşındaki Eyüp kurtarılamadı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada yaralanan Eyüp Ali Kurt (6), hastanede hayatını kaybetti.
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Çan-Çanakkale kara yolu Hurma köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında İbrahim Kurt yönetimindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, Mehmet B. yönetimindeki 17 YB 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Kurt ve yanındaki Deniz Kurt, Eyüp Ali Kurt, Hülya Kurt, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Ali Kurt, kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor. 

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