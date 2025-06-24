Çanakkale’de iki katına çıkan kaya ocağı bakanlıktan son onayını aldı: 23 bin ağaç kesilecek

İktidarın yanlış politikalarıyla birlikte doğal yaşam üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Sermaye odaklı projelerle birlikte ağaç nüfusu bir bir azalıyor. Almanya merkezli Heidelberg Materials’ın da ortaklarından olduğu Akçansa Çimento, Çanakkale Ezine’deki bir kaya türü olan şist ocağını genişletecek. Projeyi inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Bu onayla birlikte şirket şist ocağını 49.71 hektar yani 70 futbol sahası büyüklüğüne genişletecek. 49.71 hektarlık ÇED alanının 31.7 hektarı ise orman statüsünde yer alıyor.

Şirket tarafından hazırlanan nihai ÇED raporuna göre, yılda 20 bin ton olan üretim miktarı, 2 milyon tona çıkarılacak. Proje kapsamında açık ocak alanı, bitkisel toprak depolama alanı ve pasa depolama alanı için ağaç kesimi yapılacak. Bölgedeki ağaçların hacmi 1753.7 metreküpken, toplam kesilecek ağaç sayısı ise en az 23 bin 833 olarak rapora yansıdı. Alanda kızılçam, sakızağacı ve ardıç gibi ağaç türleri bulunuyor.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Öte yandan şirket ÇED raporu içerisinde bölgede endemik türlerin bulunmadığını belirtse de, o bölgeye özgü çan çiçeği de bu topraklarda yetişiyor. Proje alanına 346 metre mesafede bademlik ve 800 metre güneyinde de hâlâ daha kanunlarla koruma altında olan zeytinlikler bulunuyor. Bu kanuna göre de zeytinliklere en az üç kilometre mesafede maden yapılamaz. Ayrıca proje alanı ve yakın çevresinde de 13 memeli hayvan türü bulunuyor.

Bu türlerin dokuz tanesi Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında. Benzer şekilde alanda 22 familyadan 47 türe ait kuş da gözlemlendi. Bu kuşların da en az yedi tanesi sözleşmelerle koruma altında.

AYDA 657 KİLO DİNAMİT

Proje kapsamında daha önce yapıldığı gibi patlatma işlemleri de devam edecek. Ortalama üç günde bir patlatma yapılacak. Dinamitler karton kutu içerisinde ANFO tipi patlayıcılar ise çuvallarla bölgeye nakledilecek. Bölgede aylık 657 kilogram dinamit, 32 bin 850 kilogram da ANFO kullanılacak. Aylık dokuz patlama yapılacak. Bölgeye en yakın yerleşim yeri ise 1.49 kilometre ötedeki Akçeşme köyünde bulunuyor. Proje alanı aynı zamanda dere yataklarına da yakın bir mesafede yer alıyor.